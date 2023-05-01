В Петербурге за месяц очистили почти 8 тысяч опор освещения от рекламы

Сотрудники Ленсвета навели порядок на улицах города очистив тысячи опор.

В Санкт-Петербурге за октябрь сотрудники предприятия "Ленсвет" провели масштабную уборку городского оборудования. Были очищены тысячи опор освещения и обновлены элементы уличных конструкций, сообщили в пресс-службе организации.

За месяц специалисты "Ленсвета" очистили от незаконных рекламных наклеек 7489 опор наружного освещения. Кроме того, было вымыто 1407 элементов чугунного оборудования и нанесено новое лакокрасочное покрытие на 560 опор.

Помимо этого, в порядок привели более 270 металлических шкафов пунктов питания уличного освещения. Рабочие закрасили граффити, удалили повреждения и защитили конструкции металлической сеткой.

Как отметили в "Ленсвете", уход за городским оборудованием ведётся круглый год. В зависимости от сезона и погодных условий проводятся работы по мойке опор и плафонов, покраске и удалению несанкционированной рекламы.

Фото: Pxhere