В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

По словам главы региона, злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Дрозденко добавил ,что на второй опоре обнаружили неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство. Также глава Ленобласти отметил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

На месте происшествия работают, взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Позже Дрозденко сообщил, что взрывотехники сняли и разминировали со второй опоры ЛЭП заряд с взрывателем.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти на автодороге "Петергоф – Кейкино" малыш пострадал в ДТП.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко