В Ленобласти на автодороге "Петергоф – Кейкино" малыш пострадал в ДТП

Мальчика доставили в больницу.

В субботу, 29 апреля, на 12 километре автодороги "Петергоф – Кейкино" произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Киа Рио". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В корейской иномарке находился трехлетний малыш. Он пострадал во время ДТП. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Информация о состоянии водителей уточняется. Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.tv