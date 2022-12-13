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В Ленобласти на автодороге "Петергоф – Кейкино" малыш пострадал в ДТП
Сегодня, 12:48
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В Ленобласти на автодороге "Петергоф – Кейкино" малыш пострадал в ДТП

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Мальчика доставили в больницу.

В субботу, 29 апреля, на 12 километре автодороги "Петергоф – Кейкино" произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Киа Рио". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В корейской иномарке находился трехлетний малыш. Он пострадал во время ДТП. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Информация о состоянии водителей уточняется. Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ленобласти, полиция, пострадал ребенок, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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