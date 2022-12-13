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В Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро
Сегодня, 12:25
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В Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро

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Правоохранители задержали извращенца.

В вагоне метро  при следовании от станции метро "Площадь Александра Невского" до станции метро "Гостиный Двор" мужчина совершил в отношении 16-летней пассажирки. Пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел еще 26 апреля. Правоохранители завели уголовное дело на злоумышленника. 

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний горожанин. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Раевского безработный извращенец приставал к девочке.

Фото: Piter.tv

Теги: домогался до девушки, изнасилование, метро спб, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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