В Петербурге извращенец надругался над девушкой в вагоне метро

Правоохранители задержали извращенца.

В вагоне метро при следовании от станции метро "Площадь Александра Невского" до станции метро "Гостиный Двор" мужчина совершил в отношении 16-летней пассажирки. Пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел еще 26 апреля. Правоохранители завели уголовное дело на злоумышленника.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний горожанин. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Раевского безработный извращенец приставал к девочке.

Фото: Piter.tv