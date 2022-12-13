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На проспекте Раевского безработный извращенец приставал к девочке
Сегодня, 11:05
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На проспекте Раевского безработный извращенец приставал к девочке

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Стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам.

В пятницу, 28 апреля, на проспекте Раевского развратник домогался до школьницы. В полицию обратились родители пострадавшей.

По информации Piter.tv, у дома детского творчества "Союз" извращенец приставал к детям. Отец 13-летней пострадавшей вызвал правоохранителей.

Стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 53-летний безработный мужчина. Подозреваемого доставили в полицейский участок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: петербургский первокурсник отравился в гостях у друга мефедроном и алкоголем.

Фото: Pexels

Теги: безработный извращенец, полиция, приставал к девочке, проспект раевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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