Петербургский первокурсник отравился в гостях у друга мефедроном и алкоголем

Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 29 апреля, в детскую больницу им. Филатова доставили подростка, который в гостях у друга отравился наркотиками и алкоголем. Пострадавшим оказался первокурсник колледжа.

По информации Piter.tv, молодого человека госпитализировали из квартиры на улице Харченко. Юноша отравился выпивкой и мефедроном, когда был в гостях у "друга". Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

Мать пострадавшего рассказала полицейским, что отпустила сына на ночевку к товарищу. Адрес знакомого ее сына женщина не знала. На второй день ребенок перестал отвечать на звонки. Позже матери позвонили из больницы и рассказали о случившемся.

Подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На учетах не состоит.

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Фото: Piter.tv