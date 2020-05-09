В России стартовала акция "Бессмертный полк" в режиме онлайн

Данное шествие проводится в различных городах России и в других странах с 2007 года.

В День Победы в России в 15:00 началась онлайн-акция "Бессмертный полк". Впервые в этом году акция проходит на просторах Интернета, а не на улицах городов.

Данное шествие проводится в различных городах России и в других странах с 2007 года. Во время акции люди несут фотографии своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году из-за пандемии коронавируса было решено перенести все торжественные мероприятия. Именно поэтому в этому году "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате.

Более 2,1 миллиона человек выразили желание поучаствовать в виртуальном шествии. Заявки закончили принимать сегодня в 15:00 по московскому времени.

Фотографии появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать онлайн-кинотеатр "Окко" и портал "Бессмертного полка России".

Песня "День Победы" прозвучала по всей Украине.

Видео: Бессмертный полк онлайн