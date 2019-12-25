Филиал готов принять посетителей после снятия карантина.

Филиал "Ленрезерва" у Пискаревского кладбища готов к открытию, сообщили в пресс-службе Смольного.

Зимой, 28 января, губернатор города подарил филиалу громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе имени Калинина. Сегодня, 9 мая, он занял почетное место в в качестве экспоната новой выставки.

В павильоне на проспекте Непокоренных, 63А, на площади 250 кв метров, представили предметы быта, документы, книги, "срез" ленинградского трамвая времен блокады и многие другие экспонаты, рассказывающие, как город жил в дни войны.

Часть экспозиции повествует о работе Ленинградского радио. Воссоздано также рабочее место Ольги Берггольц, представлена часть кабеля, который связисты прокладывали по дну Ладожского озера. На интерактивной карте можно увидеть, как сжималось блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

Ранее мы писали, что экспозицию бомбоубежища Смольного дополнили ко Дню Победы.

Фото: gov.spb.ru