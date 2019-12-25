БДТ покажет спектакль "Человек" в честь Дня Победы

Постановка создана по мотивам книги Виктора Франкла "Скажи жизни "Да": записки психолога, пережившего концлагерь".

Посмотреть спектакль режиссера Томи Янежича "Человек" должен каждый хотя бы раз, считают в БДТ.

В честь Дня Победы театр открыл доступ к записи постановки на весь день с 11 часов утра. История о невероятной силе духа, о свободе, смысле жизни, и о том, как оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях была написана Виктором Франклом, выдающимся австрийским психиатром, создателем метода логотерапии. Он был одним из тех, кто выжил после фашистских концлагерей. Свои воспоминания и профессиональные открытия Франкл отразил в книге "Скажи жизни "Да": записки психолога, пережившего концлагерь".

Ранее мы писали, что на фасаде дома по улице Чекистов установили стенд-знак "Здесь живёт Герой".

Фото: пресс-служба БДТ.