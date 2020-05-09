Трубач Дядя Миша сыграет для пациентов больницы имени Павлова

В прошлом году на 9 мая Дядя Миша играл для петербуржцев на Невском проспекте.

В субботу, 9 мая, трубач Михаил Михайлович Тюменцев, который большинству петербуржцев известен скорее как "Дядя Миша", выступит для пациентов и сотрудников Центра по лечению коронавируса ПСПбГМУ имени Павлова. Музыкант поздравит их с Днём Победы. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Из-за возможности распространения коронавируса, участвовать в праздничных мероприятиях врачам и пациентам нельзя, однако присутствующих порадует музыка трубача.

Михаил Михайлович многие годы выступает на улицах всего мира, но чаще всего его можно встретить именно в Петербурге. Мужчина, который знает больше 12 тысяч песен, стал настоящим символом города.

Отметим, что в прошлом году на 9 мая Дядя Миша играл для петербуржцев на Невском проспекте.

Ранее мы писали, что песни военных лет исполнили на крейсере "Аврора".

Видео: vk.com/club84734013