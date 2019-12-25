Кунсткамера представила онлайн-выставку о работе музея в годы войны

Выставку можно посмотреть на сайте музея.

В честь 75-летия Дня Победы в Кунсткамере открыли онлайн-выставку о работе музея в годы войны.

На выставке представлены архивные документы, исторические фотографии, музейные предметы, рассказывающие о жизни и деятельности коллектива Института (Музея) этнографии Академии наук СССР в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники музея надеются, что увидеть выставку в традиционном формате удастся осенью.

Ранее мы писали, что БДТ покажет спектакль "Человек" в честь Дня Победы.

Фото: Википедия