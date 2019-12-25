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Кунсткамера представила онлайн-выставку о работе музея в годы войны
Сегодня, 16:46
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smirenny

Кунсткамера представила онлайн-выставку о работе музея в годы войны

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Выставку можно посмотреть на сайте музея.

В честь 75-летия Дня Победы в Кунсткамере открыли онлайн-выставку о работе музея в годы войны. 

На выставке представлены архивные документы, исторические фотографии, музейные предметы, рассказывающие о жизни и  деятельности коллектива Института (Музея) этнографии Академии наук СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Сотрудники музея надеются, что увидеть выставку в традиционном формате удастся осенью.

Ранее мы писали, что БДТ покажет спектакль "Человек" в честь Дня Победы. 

Фото: Википедия

Теги: великая отечественаня война, день победы, кунсткамера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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