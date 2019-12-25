Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 3 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 3 апреля в Петербурге зарегистрировали 9 новых случаев коронавируса. Всего в Петербурге известно о 156 пациентах с коронавирусом, 2 человека умерли, 7 поправились.

Статистика по коронавирусу в России

В России зарегистрировали еще 601 случай коронавируса. За минувшие сутки от новой инфекции погибли 4 человека. Общее число зараженных в РФ на данный момент 4 149. За всё время от коронавируса в России скончались 34 человека, 281 пациент выздоровел.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 3 апреля

В Петербурге к борьбе с коронавирусом решили привлечь военных врачей, а также перепрофилировать некоторые городские больницы. Однако, врачи Покровской больницы в своем видеообращении заявили, что им не хватает спецзащиты, а в медучреждение не проведен кислород, главврач все эти заявления опровергает и называет враньем.

После того, как накануне Путин объявил весь оставшийся месяц нерабочим, в Петербурге продлили самоизоляцию. Меры самоизоляции обязательно предусмотрены для горожан старше 65 лет, а остальным рекомендуется его соблюдать. А вот жениться и разводиться вплоть до 30 апреля запретили всем петербуржцам. Перенести бракосочетание или бракоразводный процесс можно на лето. В России, а конкретно в Петербурге завели первое уголовное дело из-за липовых справок, позволяющих не соблюдать карантин. Гендиректор коммерческой организации делал всем справки о том, что они работают в его фирме, которая трудится для жизнеобеспечения людей. Одна такая справка стоила 5 тысяч рублей. Также вернувшуюся из Турции петербурженку наказали рублем за поход в магазин.

Специально для петербуржцев Piter.TV узнал у экспертов, что делать во время карантина с ипотекой и кредитами. Также Piter.TV снял на видео туристический центр во время карантина, такого спокойствия город не видел давно.

Коронавирус в России: последние новости за 3 апреля

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по телевидению. Пасха в России в этом году отмечается 19 апреля. "РЖД" с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25%. В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников. В настоящее время Министерство просвещения делает все возможное, чтобы не пришлось увеличивать учебный сезон, отметил замминистра Дмитрий Глушко. Путин поручил снизить стоимость ипотечных кредитов. И Чечня стала первым регионом, где местные власти запретили выходить на улицу ночью.

Несмотря на то, что в России принимаются меры для нераспространнения вируса, власти предупреждают, что пик ещё не пройден. Однако, если ситуация значительно улучшится, то нерабочие дни будут сокращены.

Фото: Piter.TV