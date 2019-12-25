Петербуржцам официально запретили жениться и разводиться

Перенести бракосочетание или бракоразводный процесс можно на лето.

После продления всеобщей самоизоляции до 30 апреля петербуржцам запретили жениться и разводиться. Перенести бракосочетание или бракоразводный процесс можно на лето. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Чтобы изменить дату бракосочетания, необходимо дистанционно обратиться в ЗАГС, в который жених и невеста подали заявление. При этом на май свадьбу запланировать не получится. Перенос даты возможен только после 1 июня.

О решении продлить режим самоизоляции в России до 30 апреля объявил Владимир Путин во время своего обращения к нации. Глава государства отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах разная: в некоторых инфекции пока нет, в других угроза хоть и есть, но пока не столь сильная.

Ранее мы писали, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию.

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