В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Новые ограничения для местного населения вводятся с 3 апреля.

Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за коронавируса. Такое постановление принял глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Чиновник сообщил местным жителям о том, что начиная с 3 апреля в период с 20 часов вечера до 8 часов утра нельзя будет выходить из собственных домов и квартир. Исключением станут представители экстренных, аварийных служб. Рамзан Кадыров назвал данное усиление ограничений вынужденной мерой в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться! прокомментировал политик

Глава Чечни напомнил, что с 5 апреля в регионе вводятся ограничения для транспортных средств. Водители не смогут въехать на территорию республики. Послабления будут сделаны для транспортных перевозок продовольствия и медикаментов. В правительстве призвали всех жителей региона вернуться в свои дома до этого времени. В противном случае, они не смогут ни попасть домой, ни выехать из Чечни.

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19.

Фото: Telegram-канал/Рамзан Кадыров

