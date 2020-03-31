Кадыров заявил, что регионы только начали принимать меры, которые утвердили в Чечне еще две недели назад.

Рамзан Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19. Так глава Чечни отреагировал на действия политиков во время прямого эфира на телеканале "Грозный".

Большинство регионов сегодня начали принимать меры, которые мы приняли две недели назад прокомментировал политик

Кадыров добавил, что президент страны и государство предпринимают все необходимые меры. Он напомнил, что по стране строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев. Правительство закупает медикаменты, ИВЛ и необходимое оборудование.

Кадыров объяснил, что "мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию". Он уверен, что сейчас конкретные меры по борьбе против коронавируса на местах принимает мало кто из властей. По словам Кадырова, вместо этого чиновники пишут посты в Instagram и выступают по телевидению. Глава Чечни призвал начать бороться с распространением инфекции, чтобы спасти как можно больше человеческих жизней.

Рамзан Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, BBC News, Visit Chechnya