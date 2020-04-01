Кадыров добавил, что те, кто хочет въехать в республику или покинуть её, должен будет сделать это до 5 апреля.

Чечня закрывает границы из-за коронавируса. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своём Instagram.

Въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, - сказал он.

Разрешены будут только продовольственные и медицинские перевозки. В скором времени, по словам Кадырова, власти Чечни приступят к санитарной очистке населенных пунктов.

В случае необходимости экстренного вывоза, вопрос будут решать в индивидуальном порядке. Если потребуются, его организуют чартерным рейсом. Для этого нужно будет обратиться в региональный оперативный штаб.

Кадыров добавил, что те, кто хочет въехать в республику или покинуть её, должен будет сделать это до 5 апреля. После никого пропускать не будут.

Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации, - сказал политик.

Ранее Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19.

Видео: Instagram / kadyrov._95