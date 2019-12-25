"РЖД" с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования

Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

С 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов , 53 поезда будут отменены. Изменения коснутся и "Сапсанов", которые курсируют каждый день из Петербурга в Москву, их станет на три пары меньше. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. В малых населенных пунктах при этом будут введены дополнительные остановки.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. С 21 марта более чем на 50% снизилось количество пассажиров. Возврат билетов увеличился в 5 раз.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте "РЖД".

В ОЖД сообщили о снижении объема пассажирских перевозок в марте.

Фото: Piter.TV