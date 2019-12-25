В ведомстве ставят задачей завершить учебный сезон вовремя.

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко в рамках онлайн-марафона "Домашний час". На данный момент чиновники не исключают, что ученикам придется продолжать образование во время летних месяцев.

Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции...У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год прокомментировал Глушко

Спикер добавил, что в настоящее время Министерство просвещения делает все возможное, чтобы не пришлось увеличивать учебный сезон. Руководство ведомства создает условия, чтобы дети могли получать необходимый образовательный контент даже из дома. Дмитрий Глушко считает, что во многом эта ситуация будет зависеть от того, как граждане России выполняют требования по самоизоляции.

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето.