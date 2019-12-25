В Петербурге к борьбе с коронавирусом привлекли военных медиков

Военные медики накануне разворачивали палатку у Горбольницы №2.

Военно-медицинская академия имени Кирова поможет с приёмом пациентов с подозрением на коронавирус. Мобильный пункт медиков развернули у петербургской Городской больницы №2. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как пишет "Доктор Питер", горбольницу №2 перепрофилируют для коронавирусных больных. Принимать возможных носителей COVID-19 собираются с 3 апреля.

ВМА имени Кирова ведёт работу, направленную на обеспечение постоянной эпидемической настороженности, с начала марта. Уже с 14 марта пять спецгрупп дезинфекторов проводят экстренные противоэпидемические мероприятия.

Вернувшуюся из Турции петербурженку оштрафовали за поход в магазин.

Фото: Piter.TV