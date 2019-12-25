Губернатор Петербурга запретил пользоваться детскими площадками

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом будут действовать до 30 апреля.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о новых изменениях в Постановление правительства, которые подписал Александр Беглов.

В Смольном напомнили в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что с 6 марта школьники начинают учиться, но дистанционно. Помимо продуктовых магазинов и аптек, также будут работать пункты по продаже мобильных устройств и предприятия, которые оказывают услуги по ремонту транспортных средств.

Также таксистов теперь обяжут дезинфизировать такси. Пользоваться детскими площадками запрещено.

Все меры, принятые ранее, будут действовать до 30 апреля. Это значит, что торговые центры, фитнес-центры, бассейны, кафе, салоны красоты и другие объекты будут закрыты.

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