В Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля

В Петербурге, все принятые ранее меры, направленные на борьбу с коронавирусом, сохранятся до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Это связано с продлением нерабочих дней до 30 апреля. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
По мнению губернатора города, такие меры позволят максимально обезопасить жителей Петербурга.
На данный момент в Северной столице COVID-19 диагностирован у 147 людей, 2 человека умерли, 7 выздоровели.
Фото: Piter.TV
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