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В Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля
Сегодня, 20:53
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nadezhda_sib

В Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля

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Президент РФ объявил "нерабочими" днями период до 30 апреля.

В Петербурге, все принятые ранее меры, направленные на борьбу с коронавирусом, сохранятся до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это связано с продлением нерабочих дней до 30 апреля. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации. 

По мнению губернатора города, такие меры позволят максимально обезопасить жителей Петербурга. 

На данный момент в Северной столице COVID-19 диагностирован у 147 людей, 2 человека умерли, 7 выздоровели. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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