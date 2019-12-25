В Петербурге продлили все принятые меры по коронавирусу до 30 апреля

Президент РФ объявил "нерабочими" днями период до 30 апреля.

В Петербурге, все принятые ранее меры, направленные на борьбу с коронавирусом, сохранятся до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это связано с продлением нерабочих дней до 30 апреля. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

По мнению губернатора города, такие меры позволят максимально обезопасить жителей Петербурга.

На данный момент в Северной столице COVID-19 диагностирован у 147 людей, 2 человека умерли, 7 выздоровели.

Фото: Piter.TV