Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 2 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 2 апреля в Петербурге зарегистрировали 22 новых случая коронавируса. Всего в Петербурге известно о 147 пациентах с коронавирусом, 2 человека умерли, 7 поправились.

Статистика по коронавирусу в России

В России зарегистрировали еще 771 случай коронавируса. За последние сутки излечились от инфекции 45 человек. Всего случаев выздоровления – 235. Общее число заразившихся в России достигло 3548. Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 2 апреля

Льготным категориям граждан Петербурга начали выдавать продовольственные наборы, которые всех удивили. Так дети до трех лет и пенсионеры получают по несколько упаковок кетчупа, каши для младенцев и воду. Также стало известно, что будет находиться в продуктовых наборах для школьников: рыбные консервы, крупы, сок, чай, шоколад, макароны, кондитерские изделия, масло, сгущенка и сахар.

Те, кто продолжает работать поинтересовались, не планируется ли совсем закрытие метро. В метрополитене объявили, что полностью метро закрывать не планируется.

Заболевший коронавирусом травматолог из Гатчины может сесть в тюрьму за выход на работу. Это произойдет в том случае, если от врача заразились другие люди – коллеги или пациенты. Об этом сообщила главный санитарный врач по области Ольга Историк.

Сегодня в Петербург прилетел самолет из Катара, который вернул застрявших там россиян. Теперь все должны соблюдать 14-дневный карантин.

Врач Тимур Пестерев объяснил резкую вспышку заражений коронавирусом в Петербурге. Такая ситуация связана с тем, что в России появилось большее количество тестов, которые выявляют коронавирус. Соответственно большее количество россиян смогли провериться на вирус. Более того, к таким обследованиям подключились частные лаборатории.

Коронавирус в России: последние новости за 2 апреля

Накануне, 1 апреля, в Лобне произошло ЧП из-за 68-летнего москвича с коронавирусом. У пенсионера в Москве был выявлен коронавирус, так как течение болезни было легким, он находился на домашнем режиме. Но мужчина нарушил карантин и уехал в Лобню на дачу. У мужчины поднялась температура, и он вызвал "скорую", утаив от медиков свой диагноз. Теперь из-за него тесты на коронавирус пришлось сдавать всему персоналу и пациентам больницы. Также Следственные органы СКР проверяют обстоятельства массового заражения COVID-19 в Эжвинской больнице Сыктывкара. Там в одной больнице от хирурга заразились сразу 53 человека.

Из-за коронавируса уже предложили перенести перепись населения на 2021 год. Также под угрозой срывы находится празднование Дня Победы. В Кремле и Минобороны уже рассматривают другие сценарии парада Победы.

Правительство утвердило порядок оформления больничных на карантине для лиц, оказавшихся в состоянии нетрудоспособности в возрасте от 65 лет и старше.

И самой главной новостью в конце дня стало то, что президент России Владимир Путин продлил "нерабочие дни" до 30 апреля.

Фото: Piter.TV