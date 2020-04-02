Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

Ранее они не могли вернуться на родину в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербург прилетел самолёт с россиянами из Катара. Об этом сообщил 78.ru со сслылкой на главу города Александра Беглова.

Напомним, что петербуржцы не могли вылететь в Северную столицу из-за того, что Катар неожиданно закрыл границы из-за сложной эпидемической обстановки в мире.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга мы предприняли следующие меры: 11 человек проживают в Ленинградской области — за ними прислали автобус, 64 жителя нашего города — им был предоставлен соответствующий транспорт, который их развёз по домам, и 54 иногородних жителя нашей страны — они отправлены в обсерватор", —сказано в сообщении.

Отмечается, что всем прибывшим выдадут больничный лист. В случае нарушения карантина петербуржцы будут отправлены в обсервацию.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга показали, как дезинфицируют поезда.

Фото:pixabay