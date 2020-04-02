В метро Петербурга показали, как дезинфицируют поезда

Один состав одновременно протирают 6-8 человек.

В петербургском метро показали, как происходит дезинфекция поездов, прибывающих на конечные станции. Видео опубликовала пресс-служба городской подземки.

После прибытия поезда на конечную станцию, сотрудники, переведенные с временно закрытых станций метро, протирают все поручни дезинфицирующими средствами. При этом один состав одновременно протирают 6-8 человек.

За 1 апреля петербургской подземкой воспользовались 335 458 пассажиров. Это на 86% меньше, чем в обычные дни.

Утром 2 апреля в метро Петербурга заметили много пассажиров

Видео: Telegram/ Метро.Повседневности