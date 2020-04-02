Москвич с коронавирусом уехал в Лобню и пришел в больницу на рентген

Медики и пациенты Лобненской больницы, как и сама больница, на карантине.

Москвич с коронавирусом нарушил карантин, уехал в Лобню и пришел в больницу, скрыв свой диагноз.

Накануне, 1 апреля, в Лобне произошло ЧП из-за 68-летнего москвича с коронавирусом. У пенсионера в Москве был выявлен коронавирус, так как течение болезни было легким, он находился на домашнем режиме. Но мужчина нарушил карантин и уехал в Лобню на дачу. У мужчины поднялась температура, и он вызвал "скорую", утаив от медиков свой диагноз. А 1 апреля пришел в Лобненскую центральную больницу на рентген. Мужчина спокойно прошел по больнице, посидел в очереди среди людей, и когда он был на рентгене, из Москвы пришло сообщение о нарушителе карантина.

Мужчину изолировали в инфекционную больницу. К пациентам больницы вышел врач и объяснил ситуацию. Теперь все медики больницы и посетители вынуждены соблюдать карантин и ждать результатов тестов на коронавирус. Сама больница закрыта на карантин. Губернатор Московской области потребовал разобраться в этой ситуации.

Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по данной информации.

В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Московской области

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