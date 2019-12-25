Петербуржцев удивили коронавирусные наборы продуктов

Жителей Петербурга удивили продовольственные наборы, которые начали выдавать некоторым детям и пенсионерам, вынужденным сидеть дома из-за пандемии коронавируса.
Как пишет "Фонтанка", пенсионерам раздали несколько упаковок кетчупа, каши для детей до года, бутылку воды и майонез. В свою очередь некоторые дети получили пюре и каши для детей до года, а также пачку кетчупа, сообщает ИА REGNUM. По мнению петербуржцев, детское питание не особо актуально для более взрослых ребят и пенсионеров. А кетчуп в наборе совсем изумил горожан.
Между тем, многие не получили даже этого. Согласно официально формулировке, до 6 апреля доставлять продукты просто некому. Наборы с таким неожиданным составом достались лишь тем, кто решился на бюрократическую волокиту.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 )
Интересно кто пишет такие статейки? И кто Вам деньги платит за это? В другие времена «воронок» приехал бы уже! Или на заднем дворе возле помойки расстреляли за то что творите! Угомонитесь нелюди!!!!
Интересно, кто пишет такие "добрые" комментарии
это правда вчера получили