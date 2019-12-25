  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Сегодня, 7:21
84
lesjasap

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

0 0

Специалисты рассказали, что на что в магазинах следует обращать внимание.

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии. В сообщении на официальном сайте ведомства рассказывается о том, что населению страны не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Эксперты напомнили, что магазины с товарами первой необходимости работают во время выходной недели. Их сотрудники поддерживают в торговых точках неснижаемый объем продуктов питания.

В ведомстве добавили, что при длительном хранении из-за просроченного срока в крупах, орехах, сухофруктах заводятся амбарные вредители. Они могут нанести вред здоровью человека. Во время посещения магазинов представители Роспотребнадзора советуют протирать влажной салфеткой ручку тележки или держаться за нее перчатками. В первую очередь следует выбирать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары следует брать в последнюю очередь. Во время покупок нужно не забывать проверять срок годности, целостность упаковки и состав продукта.

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране.

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии