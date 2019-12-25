Врач объяснил резкую вспышку заражений коронавирусом в Петербурге

По данным на 2 апреля, в городе зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, чем обусловлена резкая вспышка заражений коронавирусом в Петербурге. Об этом рассказал врач Тимур Пестерев в интервью "КП-Петербург".

Пестерев отметил, что такая ситуация связана с тем, что в России появилось большее количество тестов, которые выявляют коронавирус. Соответственно большее количество россиян смогли провериться на вирус. Более того, к таким обследованиям подключились частные лаборатории.

"Вместе с тем, конечно, нельзя забывать о том, что наши уважаемые граждане устроили в первые несколько дней тотального карантина. Все эти шашлыки в парках, пикники на открытом воздухе, игры на детских площадках. Вот и доигрались с шашлыками", —сказано в сообщении.

При этом эксперт заявил, что в России скорее всего ситуация с коронавирусом будет развиваться по "китайскому сценарию", а не по "европейскому".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 22 человека.

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