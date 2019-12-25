В оперативном штабе столицы рассказали о последней статистике по коронавирусу.

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет. О такой статистике рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице. На данный момент в Москве насчитывается 2475 подтвержденных диагнозов COVID-19.

Медики объяснили, что 46% из новых заболевших - это люди в возрасте от 18 до 45 лет. ще 33% составляют местные жители, которым старше 65 лет. Еще 8% - это граждане, которым более 80 лет. Шесть процентов зараженных - несовершеннолетние дети.

Напомним, что за последние сутки в Москве коронавирус подтвердили у 595 новых пациентов. По России количество инфицированных увеличилось на 771 человека. Сейчас этот показатель по стране достигает 3548 человек.

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