В Москве двухлетний малыш попал в больницу с наркотическим отравлением

Малыша положили в реанимацию, мать ребенка не может дать вразумительного ответа.

В Московскую больницу поступил ребенок с подозрением на отравление психотропными веществами.

Издание "360" сообщает, что 29 марта в одну из столичных больниц попал ребенок 2 лет в сильном возбужденном состоянии, который все время плакал. Врачи заподозрили отравление психотропными веществами и положили его в реанимацию. Мать не смогла объяснить, как вещества попали к ребенку. Анализ на наличие веществ еще не готов.

"Агентство Москва" сообщает, что следователи ведут проверку по данным СМИ об отравлении ребенка психотропами.

Фото: Piter.TV