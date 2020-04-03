На это может повлиять положительная динамика по сокращению количества зараженный коронавирусом.

В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, при каких условиях правительство может принять решение о необходимости сокращения выходных дней. К данной мере в государстве прибегнут, если это будет позволять эпидемиологическая ситуация по стране. Медик должна зафиксировать значительное снижение скорости распространения эпидемии коронавирусной инфекции.

Как только угроза будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима прокомментировал спикер

Дмитрий песков напомнил, что президент России призвал сделать нерабочим месяцем весь апрель. Владимир путин напомнил нации, что к данному моменту пик распространения COVID-19 по стране еще не пройден. Количество зараженных будет расти.

Видео: kremlin.ru