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В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

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На это может повлиять положительная динамика по сокращению количества зараженный коронавирусом.

В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, при каких условиях правительство может принять решение о необходимости сокращения выходных дней. К данной мере в государстве прибегнут, если это будет позволять эпидемиологическая ситуация по стране. Медик  должна зафиксировать значительное снижение скорости распространения эпидемии коронавирусной инфекции.

Как только угроза будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима

прокомментировал спикер

Дмитрий песков напомнил, что президент России призвал сделать нерабочим месяцем весь апрель. Владимир путин напомнил нации, что к данному моменту пик распространения COVID-19 по стране еще не пройден. Количество зараженных будет расти.

Видео: kremlin.ru

Теги: дмитрий песков, кремль, нерабочие дни
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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