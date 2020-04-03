В Петербурге бизнесмен продавал "справки" для передвижения на карантине

Его фирма занимается производством деревянных изделий, но в справке указывалось, что его фирме производит хлеб.

В Ленобласти задержали мужчину, который продавал петербуржцам разрешение на передвижение по городу во время самоизоляции. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, гендиректор коммерческой организации делал всем справки о том, что они работают в его фирме, которая трудится для жизнеобеспечения людей. За выход на улицу во время самоизоляции петербуржцам приходилось платить бизнесмену 5 тысяч рублей.

Он успел сделать уже четыре таких справки, он был задержан с поличным во время передачи очередных липовых документов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 86 %.

Видео: МВД