В Петербурге бизнесмен продавал "справки" для передвижения на карантине

В Ленобласти задержали мужчину, который продавал петербуржцам разрешение на передвижение по городу во время самоизоляции. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
По предварительной информации, гендиректор коммерческой организации делал всем справки о том, что они работают в его фирме, которая трудится для жизнеобеспечения людей. За выход на улицу во время самоизоляции петербуржцам приходилось платить бизнесмену 5 тысяч рублей.
Он успел сделать уже четыре таких справки, он был задержан с поличным во время передачи очередных липовых документов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 86 %.
Видео: МВД
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