Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 86 %

Число пассажиров метрополитена уменьшается практически ежедневно.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в петербургском метро снизился пассажир поток на 86%. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы Александра Беглова.,

Известно, что в нерабочую неделю пассажир поток в Северной столице снизился. Метрополитеном воспользовались лишь 335 458, что составляет около 14% от средних показателей. Ранее в метрополитене заявили, что подземку не будут полностью закрывать.

Сегодня градоначальник посетил петербургскую подземку, он осмотрел подвижные составы, эскалаторы и пообщался с сотрудниками метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский метрополитен опубликовал видео установки мемориальной доски в память о жертвах теракта.

Фото:Piter.TV