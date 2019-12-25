В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Решение о присутствии верующих на богослужении будет принято в ближайшие дни.

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по телевидению. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил глава отдела внешних церковных связей от Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Спикер призвал православных верующих мысленно готовиться к продлению мер безопасности в условиях распространения коронавируса. Существует вероятность того, что прихожане не смогут попасть в храмы на пасхальное богослужение. Митрополит добавил, что верующие смогут наблюдать за действием благодаря трансляции.

Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется прокомментировал митрополит

Иларион добавил, что в ближайшее время ситуацию обсудят на священном синоде. Представители РПЦ найдут способ подготовки к Страстной седмице и Пасхе Христовой.

Напомним, что 14 марта Иларион заявил, что РПЦ не будет закрывать храмы, а также прекращать богослужения из-за распространения по стране инфекции.

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