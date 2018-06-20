Почти 6% россиян считают Пасху днем рождения Христа

Однако, 50% опрошенных знают, что олицетворяет Пасха.

Только половина россиян знает, что на Пасху празднуют воскресение Иисуса Христа. Остальные затруднились с ответом или высказали неверные предположения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Еще 32% не знаю смысла празднования, 6% считают Пасху днем рождения Христа. По 4% опрошенных сказали, что Пасха – это "просто великий христианский праздник" или день поминовения усопших. Праздником окончания поста Пасху считают 3% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 человек. Погрешность может составлять не более 2,5%. В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

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