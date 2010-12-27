Самые необычные способы окрашивания яиц на Пасху в домашних условиях

Где заканчивается Великий пост, там начинается Пасха. Каждая хозяйка в этот день хочет порадовать домашних и гостей чем-то особенным. Традиционные блюда - пасхальный кулич и разноцветные яйца, а так как праздничную сладость многие покупают в готовом виде, мы раскроем несколько способов покраски яиц.

В этом материале мы собрали несколько способов окраски яиц на Пасху в домашних условиях.

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ?

Один из самых необычных способов - это окрашивание яиц лаком для ногтей. Здесь работает техника так называемого водного маникюра. Мы подготовили пошаговую инструкцию:

1) Отварить белые яйца.

2) В ванночку или миску набрать воду комнатной температуры. Накапать в нее лак для ногтей. Цвет можно использовать один, два или несколько.

3) Если вы используете несколько цветов, то стоит капать их по очереди в центр.

4) Нанести на поверхность воды с лаком рисунок при помощи зубочистки.

5) Надеть перчатки, взять образец и обмакнуть его сначала одной, потом другой стороной. Дать обсохнуть.





КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА ПРИ ПОМОЩИ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ И ЗЕЛЕНКИ?

С натуральными красителями каждый из нас знаком с детских лет: бабушки и мамы красили яйца луковой шелухой, куркумой и свеклой. Как прокрасить яйца луковой шелухой - знает каждый (просто варить яйца и очистки от лука в кастрюле), а как придать этому избитому способу окрашивания немного оригинальности - не многие. Открывайте свои домашние аптечки, нам понадобится зеленка. Что нужно делать:

1) Подготовить и нарезать луковую шелуху.

2) Яйца смочить водой и покрыть шелухой.

3) Полученный кокон обмотать марлей или капроном, завязать концы нитками.

4) Налить в кастрюлю стакан воды, добавить столовую ложку соли и вылить пузырек зеленки.

5) Яйца с шелухой положить в кастрюлю (продукт должен быть полностью скрыт под водой).

6) Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения. Варить 7-10 минут.

7) Промыть яйца под проточной водой, затем убрать марлю и промыть снова.

8) Просушить и смазать марлечкой с подсолнечным маслом. Отполировать и выложить на блюдо.







КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА В ТКАНИ?

Еще один оригинальный способ окрашивания яиц - окрашивание с помощью ткани. Для этого нам нужны: белые яйца, ткань с интересным рисунком и ловкость рук. Инструкция:

1) Завернуть подготовленные яйца в линяющую ткань, края связать ниткой.

2) Посместить образцы в холодную воду, добавить соль, довести до кипения. Варить 10 минут.

3) Слить горячую воду, поместить готовый продукт в холодную воду. Когда он остынет, снять ткань. Обсушить и смазать растительным маслом.

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