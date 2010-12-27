Самые необычные способы окрашивания яиц на Пасху в домашних условиях

В этом материале мы собрали несколько способов окраски яиц на Пасху в домашних условиях.
КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ?
Один из самых необычных способов - это окрашивание яиц лаком для ногтей. Здесь работает техника так называемого водного маникюра. Мы подготовили пошаговую инструкцию:
1) Отварить белые яйца.
2) В ванночку или миску набрать воду комнатной температуры. Накапать в нее лак для ногтей. Цвет можно использовать один, два или несколько.
3) Если вы используете несколько цветов, то стоит капать их по очереди в центр.
4) Нанести на поверхность воды с лаком рисунок при помощи зубочистки.
5) Надеть перчатки, взять образец и обмакнуть его сначала одной, потом другой стороной. Дать обсохнуть.
КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА ПРИ ПОМОЩИ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ И ЗЕЛЕНКИ?
С натуральными красителями каждый из нас знаком с детских лет: бабушки и мамы красили яйца луковой шелухой, куркумой и свеклой. Как прокрасить яйца луковой шелухой - знает каждый (просто варить яйца и очистки от лука в кастрюле), а как придать этому избитому способу окрашивания немного оригинальности - не многие. Открывайте свои домашние аптечки, нам понадобится зеленка. Что нужно делать:
1) Подготовить и нарезать луковую шелуху.
2) Яйца смочить водой и покрыть шелухой.
3) Полученный кокон обмотать марлей или капроном, завязать концы нитками.
4) Налить в кастрюлю стакан воды, добавить столовую ложку соли и вылить пузырек зеленки.
5) Яйца с шелухой положить в кастрюлю (продукт должен быть полностью скрыт под водой).
6) Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения. Варить 7-10 минут.
7) Промыть яйца под проточной водой, затем убрать марлю и промыть снова.
8) Просушить и смазать марлечкой с подсолнечным маслом. Отполировать и выложить на блюдо.
КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА В ТКАНИ?
Еще один оригинальный способ окрашивания яиц - окрашивание с помощью ткани. Для этого нам нужны: белые яйца, ткань с интересным рисунком и ловкость рук. Инструкция:
1) Завернуть подготовленные яйца в линяющую ткань, края связать ниткой.
2) Посместить образцы в холодную воду, добавить соль, довести до кипения. Варить 10 минут.
3) Слить горячую воду, поместить готовый продукт в холодную воду. Когда он остынет, снять ткань. Обсушить и смазать растительным маслом.
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