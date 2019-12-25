Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 5 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 5 апреля в Петербурге зарегистрировали ещё 20 случаев. Один пациент скончался. Всего по данным оперштаба известно о 191 пациенте с коронавирусом, выздоровели 32 человека, умерли трое.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки погибло 2 человека, выздоровело 22 пациента. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом, 355 человека выздоровел, а 45 пациента скончались.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 4 апреля

Напомним, сегодня скончался третий пациент с коронавирусом. В Петербурге 20 новых случаев заражения, а в Ленобласти – 10. Учитывая ситуацию с коронавирусом, многие люди продолжают соблюдать режим самоизоляции. Однако не все петербуржцы сознательны: полиция разыскивает нарушителя карантина, его машина попала в объектив камер видеонаблюдения. Город и область продолжают дезинфицировать, а горожане пытаются поддерживать оптимистичный настрой. Артисты Александринского театра запустили проект, который будет проходить в прямом эфире Instagram.

Коронавирус в России: последние новости за 4 апреля

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина, в это время премьер-министр РФ дал новые поручения по ситуации с коронавирусом. В связи с ситуацией, Беларуссия приостановила железнодорожное сообщение с РФ, а РЖД отменит поезда в Калининград. Также стали известны правила предоставления кредитных каникул. Эксперты Института прогрессивного образования рассказали, какие профессии станут не востребованы после карантина. Помимо этого, военкоматы переходят на удаленную работу. Главврач Коммунарки рассказал, что был очень удивлен возрасту пациентов, поступившим на лечение 4 апреля. Доктор Комаровский поделился, что будет делать при заражении коронавирусом. Также отметим, что в Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом, среди которых оказался депутат КПРФ.

Фото: Piter.TV