В Петербурге ищут нарушителя карантина

В объектив камеры попала машина нарушителя.

В Петербурге полиция разыскивает нарушителя карантина, чей автомобиль попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила "Фонтанка".

"Мазду" черного цвета заметили у 81-го дома по Новоизмайловскому проспекту. Считается, что водитель – потенциальный носитель новой вирусной инфекции. Сейчас мужчину разыскивают, а у полицейских есть инструкция, как правильно общаться с нарушителями карантина.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом.

Фото: pixabay