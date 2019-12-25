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В Петербурге ищут нарушителя карантина
Сегодня, 16:09
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smirenny

В Петербурге ищут нарушителя карантина

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В объектив камеры попала машина нарушителя.

В Петербурге полиция разыскивает нарушителя карантина, чей автомобиль попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила "Фонтанка".

"Мазду" черного цвета заметили у 81-го дома по Новоизмайловскому проспекту. Считается, что водитель – потенциальный носитель новой вирусной инфекции. Сейчас мужчину разыскивают, а у полицейских есть инструкция, как правильно общаться с нарушителями карантина. 

Ранее мы писали, что в Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, нарушение карантина, розыск
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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