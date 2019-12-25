Артисты Александринского театра пообщаются со зрителями в прямом эфире Instagram

Прямые эфиры будут проведены в рамках проекта #надомашнем.

В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что сотрудники Александринского театра, которые находятся на карантине, запустили проект #надомашнем. Об этом артисты рассказали на официальной странице театра в социальной сети Instagram.

Известно, что участники проекта будут по очереди вести страницу и прямые эфиры, на которых будут отвечать на вопросы зрителей, а также рассказывать о себе и о том, как можно продуктивно и весело провести появившееся время.

Первый артист, Александр Лушин, приступит к своим обязанностям уже в понедельник, 6 апреля.

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Фото: pixabay