Более тысячи объектов продезинфицировали в Ленобласти

В выходные работа продолжится.

За прошедшую неделю в Ленинградской области обработали дезинфицирующими средствами 1078 объектов общей площадью 248 тыс. кв. метров. Об этом сообщил телеканал "78".

На санобработку было отправлено 200 специалистов и более 250 единиц техники. Особенное внимание уделяется местам массового скопления людей: аптекам, детским площадкам, автобусным остановкам.

Известно, что дезинфекцию проводят раствором "Кемицид". Оно обладает большим спектром воздействия на возбудители разных групп патогенности.

В выходные дни обработка объектов продолжится.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге дезинфицируют все оборудование на платных парковках.

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