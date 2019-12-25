Очистка будет производиться в павильонах охраны, на поверхности дорожных знаков и навесах автоматических касс оплаты.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге дезинфицируют все оборудование на платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что дезинфекция производится в павильонах охраны, на поверхности дорожных знаков и на автоматических кассах оплаты. Кроме того, службы проверяют исправность автоматизированной парковочной системы.

В городской администрации обратили внимание, что представители Городского центра управления парковками уже проводят плановые мероприятия по подготовке городских и перехватывающих автостоянок.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга показали, как дезинфицируют поезда.

Фото:pixabay