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В Петербурге дезинфицируют все оборудование на платных парковках
Сегодня, 15:22
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге дезинфицируют все оборудование на платных парковках

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Очистка будет производиться в павильонах охраны, на поверхности дорожных знаков и навесах автоматических касс оплаты.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге дезинфицируют все оборудование на платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что дезинфекция производится в павильонах охраны, на поверхности дорожных знаков и на автоматических кассах оплаты. Кроме того, службы проверяют исправность автоматизированной парковочной системы.

В городской администрации обратили внимание, что представители Городского центра управления парковками уже проводят плановые мероприятия по подготовке городских и перехватывающих автостоянок.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга показали, как дезинфицируют поезда.

Фото:pixabay

Теги: дезинфекция, коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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