Петербург по-прежнему остаётся одним из лидеров по самоизоляции

Индекс составил 4,2 балла.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты" сегодня, 5 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,2 балла. Это означает, что "на улице почти никого". В выходной день до коронавируса отметка была бы заметно ниже: 3,5.

Санкт-Петербург опережает по дисциплине Москву уже несколько дней. Сегодня в столице индекс составил 4 балла.

Напомним, что Петербург вошёл в пятерку лидеров по самоизоляции.

Ранее мы сообщили, что индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,7 балла.

Фото: Pixabay, скриншот "Яндекс.Карты".