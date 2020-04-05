Премьер-министр РФ дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Михаил Мишустин накануне принял участие в заседании президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

В воскресенье, 5 апреля, глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин раздал министерствам ряд поручений в рамках борьбы с коронавирусом. Документ появился на официальном сайте российского правительства.

В частности, премьер-министр поручил проработать с представителями КНР возможности централизованного вывоза граждан Китая, которые не могут вернуться домой из России. Помимо этого, Мишустин распорядился создать информационную систему по идентификации граждан РФ, возвращающихся из-за границы. Это требуется для исключения рисков распространения коронавируса, отмечается в документе.

Премьер-министр также поручил изучить данные по инфекционным койкам, и произвести оценку состояния медицинских организаций и их готовность к приему пациентов. Для организаций, лечащих людей с коронавирусом, запрошена возможность обеспечения медицинскими рабочими кадрами. Медорганизации и службы должны быть приоритетно обеспечены средствами индивидуальной защиты, а государственным медорганизациям, которые теряют доход из-за уменьшения объемов медпомощи – выделить из федерального бюджета компенсации, указано в документе.

В поручения поставлена задача перевода пациентов из больниц, перепрофилирущихся из-за коронавируса, в другие медорганизации. При этом внимание необходимо уделить людям, перенесшим операции, нуждающимся в экстренной помощи, а также тем, у которых могут развиться осложнения в случае несвоевременного оказания помощи.

Отметим, что накануне, 3 апреля, в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководил процессом премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр России предупредил о пике распространения коронавируса в России. По его словам, нашу страну ещё может ожидать самый сложный сценарий. Правительство также выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости из-за коронавируса. Поддержку получат предприятия в сферах авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования.

Видео: government.ru