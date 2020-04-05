Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Услугой можно воспользоваться, если размер кредита не превышает определенной суммы.

В Сбербанке назвали размер кредитов, которые имеют функцию кредитных каникул на 6 месяцев. Ранее Путин подписал закон, согласно которому россияне и ИП могу взять каникулы, если их доход снизился более чем на 30%

В банке рассказали, что услугой можно воспользоваться, если размер кредита не превышает определенной суммы. Для ипотеки - это 1,5 млн рублей, автокредит - 600 тыс. рублей, потребительского кредита для ИП - 300 тыс. рублей, кредита для физлиц - 250 тыс. рублей, кредитной карты- 100 тысяч рублей.

В организации добавили, что банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Там также посоветовали брать кредитные каникулы только в том случае, если клиенты уверены в падении своих доходов.

Ранее: ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными