ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Проценты по взятым кредитам в данный период времени продолжат начисляться.

Кредитные каникулы на фоне пандемии коронавируса в РФ не будут бесплатными. Об этом сообщили в Центробанке России.

В финансовой организации отметили, что проценты по взятым кредитам в данный период времени будут продолжать начисляться. Заемщику советуют вносить посильные суммы во время льготного периода, чтобы уменьшить основный долг. Благодаря этому в будущем размер суммы процентов будет меньше.

Помимо этого отмечается, что по окончании кредитных каникул заемщики обязаны продолжить выплаты по кредитам. Первую выплату нужно сделать спустя тридцать дней после окончания льготного периода.