Стал известен ряд профессий, потенциально невостребованных после пандемии коронавируса

Результаты исследования экспертов Института прогрессивного образования приводит портал RT.

Стало известно, как может измениться рынок труда после мировой пандемии коронавируса. Как отмечают специалисты Института прогрессивного образования, первыми под угрозу "глобальной чистки" с своих сферах могут оказаться турагенты и экскурсоводы. На ситуацию в профессиях влияют ограничения на передвижения и путешествия граждан по всему миру, вследствие чего сфера несет колоссальные убытки. Под угрозу банкротства попадают сотрудники авиакомпаний по аналогичной причине.

Также в перечень профессий "под ударом" попали представители фитнес-индустрии, сотрудники сферы образования (учителя, репетиторы, переводчики), консультанты в юридической сфере, риелторы, работники в сфере визажа и моды, ивент-менеджеры и сотрудники других сфер деятельности.

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