Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров и уже вступило в силу.

Правительство России утвердило введение временного моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Документ уже опубликован. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение регионам и Центробанку отложить сроки подачи до 1 мая 2020 года.

Данная мера затронет тех, кто задолжал органам исполнительной власти банкам, и другим организациям. Аналогичное поручение также дано службе ФНС.

Отметим, что мораторий на банкротства призывал ввести президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, которое состоялось 25 марта.