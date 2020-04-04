Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство России утвердило введение временного моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Документ уже опубликован. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение регионам и Центробанку отложить сроки подачи до 1 мая 2020 года.
Данная мера затронет тех, кто задолжал органам исполнительной власти банкам, и другим организациям. Аналогичное поручение также дано службе ФНС.
Отметим, что мораторий на банкротства призывал ввести президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам, которое состоялось 25 марта.
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