Ещё Путин призвал ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время коронавируса. Он сделал это во время обращения к нации из-за ситуации с COVID-19.

Путин заявил, что нужно избежать всплеска безработицы в стране, а компаниям и фирмам нужно оказать поддержку, чтобы не потерять работников. Президент предложил предоставить бизнесу отсрочку по налогам - кроме НДС и страховым взносам.

Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат сотрудников, занятых в бизнесе, которые получают больше МРОТа.

Путин призвал ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из тех сфер, которые пострадали из-за коронавируса.

Ранее Путин объявил об автоматическом продлении льгот на шесть месяцев.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса