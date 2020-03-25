  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:51
93
matveyvn
Код вставки плеера

Путин объявил об автоматическом продлении льгот на шесть месяцев

0 0

Физическое посещение инстанций не понадобится.

Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении льгот на шесть месяцев. Заявление он сделал во время обращения к нации по ситуации с коронавирусом 25 марта.

По словам президента, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение полугода, должны продлеваться автоматически — без физического посещения инстанций.

 Без предоставления каких-либо дополнительных справок, - сказал Путин.

Он отметил, что если семья имеет право на льготы по коммунальным услугам, ей не придётся регулярно подтверждать уровень дохода.

Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса

Теги: коронавирус, льготы, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии