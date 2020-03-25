Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении льгот на шесть месяцев. Заявление он сделал во время обращения к нации по ситуации с коронавирусом 25 марта.
По словам президента, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение полугода, должны продлеваться автоматически — без физического посещения инстанций.
Без предоставления каких-либо дополнительных справок, - сказал Путин.
Он отметил, что если семья имеет право на льготы по коммунальным услугам, ей не придётся регулярно подтверждать уровень дохода.
Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.
Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
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