Физическое посещение инстанций не понадобится.

Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении льгот на шесть месяцев. Заявление он сделал во время обращения к нации по ситуации с коронавирусом 25 марта.

По словам президента, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение полугода, должны продлеваться автоматически — без физического посещения инстанций.

Без предоставления каких-либо дополнительных справок, - сказал Путин.

Он отметил, что если семья имеет право на льготы по коммунальным услугам, ей не придётся регулярно подтверждать уровень дохода.

Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса