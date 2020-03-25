Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса

Президент России выступил с обращением к нации.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране 25 марта. Там он обозначил ряд мер социальной поддержки для граждан, чтобы помочь им пережить пандемию.

Так в России семьям с детьми до трех лет будут выплачивать по 5 тысяч рублей дополнительно. На новую льготу имеют право семьи, которые могут получать маткапитал. Получать новую выплату они будут ближайшие три месяца.

При этом выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся уже в июне, раньше обозначенного прежде срока.

Также этом году норма выплат по больничному вне зависимости от стажа составит один МРОТ. Эта мера, по словам президента, направлена в первую очередь на молодых сотрудников.

Выплаты по безработице увеличат с 8000 до 12130 рублей. Это должно хоть как-то помочь тем, кто потерял работу из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Ранее Путин объявил, что следующая неделя будет полностью выходная.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса